Algoz do Remo, atacante do Botafogo entra para o time dos 'jogadores transantes'; entenda

O atacante Chay, do Botafogo, usou o Twitter para fazer uma propaganda inusitada. Segundo o jogador, algoz do Remo na Série B, ele entrou para o time de 'jogadores transantes', em alusão a uma linha de preservativos. Chay marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 do Fogão sobre o Remo, no primeiro turno da Segundona.

Confira a publicação