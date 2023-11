Alemanha x Estados Unidos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/11) pela Copa do Mundo Sub-17

Alemanha x Estados Unidos disputam nesta terça-feira (21/11) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17. O jogo será realizado às 05h30 (horário de Brasília), no Estádio Si Jalak Harupat, em Bandung, Indonésia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alemanha x Estados Unidos ao vivo?

A partida Alemanha x Estados Unidos​ poderá ser assistida pela SporTV e pela FIFA+, a partir das 05h30 (horário de Brasília).

Como Alemanha x Estados Unidos chegam para o jogo?

Nas fases anteriores, EUA venceram Coreia do Sul por 3 a 1, Burkina Faso por 2 a 1 e perderam para França por 3 a 0.

Já a Alemanha acumulou uma vitória de 3 a 1 sobre México, outra de mesmo placar contra a Nova Zelândia e uma terceira de 3 a 0 sobre Venezuela.

Alemanha x Estados Unidos: prováveis escalações

Alemanha: Max Schmitt; Maxim Dal, David Odogu, Almugera Kabar, Fayssal Harchaoui; Winners Osawe, Noah Darvich, Justin von der Hitz, Eric Moreira; Paris Brunner, Robert Ramsak. Técnico: Christian Wuck.

Estados Unidos: Adam Beaudry; Tyler Hall, Stuart Hawkins, Oscar Verhoeven, Tahir Reid-Brown; Peyton Miller, Matthew Corcoran, Pedro Soma; Keyrol Figueroa, Nimfasha Berchimas e Paulo Rudisill. Técnico: Gonzalo Segares.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Estados Unidos

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Si Jalak Harupat, em Bandung, Indonésia

Data/Horário: 21 de novembro de 2023, 05h30