Alemanha abre o placar, mas Inglaterra empata em partida válida pela Liga das Nações

Alemanha e Inglaterra empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (7) em partida válida pela segunda rodada da Liga das Nações. Jonas Hofmann abriu o placar em Munique, mas Harry Kane empatou no fim de pênalti.

Jogando em casa, a Alemanha chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas o gol não valeu. Hofmann recebeu belo lançamento do campo de defesa aos 22 minutos, bateu na saída de Pickford, mas o assistente assinalou impedimento que foi confirmado pelo VAR.

Se na etapa inicial não foi legal, Hofmann novamente marcou no segundo tempo, mas desta vez o lance foi legal. Aos cinco minutos, Havertz entregou para Kimmich, que achou passe perfeito de primeira para o camisa 18. Ele bateu forte, contou com falha de Pickford e abriu o marcador.

No fim da partida, a Inglaterra chegou ao gol de empate com Harry Kane. O camisa 9 foi derrubado por Schlotterbeck dentro da área, e o juiz marcou pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, o capitão inglês deslocou Neuer e chegou ao 50º gol pela seleção britânica.

Com o empte, a Alemanha agora tem dois pontos no Grupo 3 da Liga A da Nations League e está na terceira colocação, atrás de Itália e Hungria. A Inglaterra, por sua vez, soma seu primeiro ponto, já que perdeu para os húngaros na estreia.

​Alemanha e Inglaterra voltam a campo no próximo sábado, de novo pela Nations League. Os germânicos encaram a Hungria fora de casa, na Puskás Arena, em Budapeste. Os britânicos, por outro lado, recebem a Itália no Molineux Stadium, na cidade de Wolverhampton.