Além do Re-Pa: Sétima rodada do Parazão tem duelo de surpresas e ‘jogo dos desesperados’; confira

Além do clássico Re-Pa, outras três partidas agitam a 7ª rodada do Campeonato Paraense pelo interior do estado. Pela manhã, Castanhal e Cametá se enfrentam no Ninho do Japiim, na Cidade Modelo, enquanto Capitão Poço e Bragantino duelam no Rufinão, na Terra da Laranja. Já à tarde, é a vez de Caeté e Santa Rosa disputarem pontos em Augusto Corrêa.

A primeira partida do dia ocorre às 9h30, no Ninho do Japiim. Lá, o Castanhal, dono da casa, tenta reencontrar o caminho das vitórias no Parazão diante do Cametá. A equipe aurinegra está na 5ª colocação, com 10 pontos conquistados, mas acumula quatro empates consecutivos.

Por outro lado, o Cametá vive uma situação delicada na tabela. O Mapará está na 8ª colocação – a última da zona de classificação para a próxima fase – e pode perder o posto caso seja derrotado e os adversários que estão atrás na tabela vençam seus duelos.

Um pouco mais tarde, às 10h, será a vez de Capitão Poço receber o Bragantino no estádio Rufinão. Ao contrário da partida anterior, este duelo reúne equipes em ascensão na tabela.

Quem vive melhor fase é o Bragantino. O Tubarão do Caeté está na terceira colocação, com 13 pontos, empatado com o Paysandu, e pode assumir a vice-liderança caso vença e o Bicola tropece no Re-Pa. Já o Capitão Poço está na 6ª posição, com 9 pontos, mas não perde há seis rodadas. Um empate já garantirá a equipe na próxima fase do Parazão com uma rodada de antecedência.

A rodada de partidas no interior será finalizada à tarde, às 15h30, com o "jogo dos desesperados" entre Caeté e Santa Rosa. A partida colocará frente a frente equipes que brigam arduamente contra o rebaixamento para a Segunda Divisão do Estadual.

Quem tem a vida mais "tranquila" no duelo é o Santa Rosa. O Macaco-Prego está na 9ª colocação, com quatro pontos conquistados, mas fora da zona de rebaixamento. O problema é que a diferença do Santinha para o primeiro time dentro do Z-4, o Caeté, é de apenas um ponto. Ou seja, quem vencer não só afunda um rival direto na briga contra a degola, mas praticamente se livra do risco de queda.