Alejandro Sabella, ex-técnico da Argentina, morre aos 66 anos

Técnico da Argentina na campanha do vice-campeonato mundial em 2014, Alejandro Sabella morreu nesta terça-feira, aos 66 anos. De acordo com informações da imprensa argentina, o ex-treinador da Albiceleste foi internado no dia 26 de novembro após sofrer uma arritmia cardíaca.

Depois de ter uma melhora em seu quadro de saúde, Sabella voltou a piorar no último sábado, especialmente depois de contrair um vírus hospitalar, que teria sido a causa de sua morte.

