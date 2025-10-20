Al Shorta x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC

Al Shorta x Al Ittihad disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Madina, em Bagdá, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Shorta x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Ittihad passou por derrotas para Al Wehda e Shabab Al Ahli, ambas por 1 a 0.

Já Al Shorta passou por um empate de 1 a 1 com Al Sadd e por uma derrota de 2 a 0 para Al Gharafa.

Al-Shorta x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Shorta: Hussein; Fadhil, Natiq e Sako; Hanoon, Cornel e Yaseen; Husni, Jabbar e Saber. Técnico: Momen Soliman.

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Hegazy, Danilo e Al-Mousa; Saad Al-Mousa, Fabinho e Kanté; Diaby, Aouar e Bergwijn; Benzemá. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al Shorta x Al Ittihad

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Al Madina, em Baghdad, Iraque

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 13h