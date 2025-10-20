Al Shorta x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Shorta e Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 20.10.25 12h00 Nas rodadas passadas, Al Ittihad passou por derrotas para Al Wehda e Shabab Al Ahli (X/ @ittihad_en) Al Shorta x Al Ittihad disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Madina, em Bagdá, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Shorta x Al-Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Al Ittihad passou por derrotas para Al Wehda e Shabab Al Ahli, ambas por 1 a 0. Já Al Shorta passou por um empate de 1 a 1 com Al Sadd e por uma derrota de 2 a 0 para Al Gharafa. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Shorta x Al Ittihad: prováveis escalações Al Shorta: Hussein; Fadhil, Natiq e Sako; Hanoon, Cornel e Yaseen; Husni, Jabbar e Saber. Técnico: Momen Soliman. Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Hegazy, Danilo e Al-Mousa; Saad Al-Mousa, Fabinho e Kanté; Diaby, Aouar e Bergwijn; Benzemá. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Shorta x Al Ittihad Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Al Madina, em Baghdad, Iraque Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga dos Campeões da AFC Al Shorta Al Ittihad jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al Shorta x Al-Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Shorta e Al Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 20.10.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (19/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 19.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17