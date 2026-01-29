Al Quadisiya x Al Hilal: onde assistir e escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Campeonato Saudita Al Qadsiah e Al Hilal jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.01.26 13h30 Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e soma 6 pontos a mais que Al Quadisiya (X/ @Alhilal_EN) Al-Qadsiah x Al-Hilal disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Quadisiya x Al-Hilal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e soma um total de 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 45 gols marcados e 16 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita. Já Al Quadisiya acumula 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Qadsiah x Al-Hilal: prováveis escalações Al-Quadisiya: Koen Casteels; Jehad Thakri, Nacho Fernández e Yasser Al-Shahrani; Julian Weigl, Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr, Nahitan Nández e Christopher Baah; Julián Quiñones e Mateo Retegui. Técnico: Brendan Rodgers. Al Hilal: Bono; Moteb Al-Harbi, Pablo Marí, Hassan Tambakti e Hamad Al-Yami; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Malcom e Theo Hernández; Darwin Núñez e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Al Quadisiya x Al-Hilal Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hilal Al Quadisiya jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40