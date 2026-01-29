Al Quadisiya x Al Hilal: onde assistir e escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Campeonato Saudita

Al-Qadsiah x Al-Hilal disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Quadisiya x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e soma um total de 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 45 gols marcados e 16 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita.

Já Al Quadisiya acumula 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato.

Al Qadsiah x Al-Hilal: prováveis escalações

Al-Quadisiya: Koen Casteels; Jehad Thakri, Nacho Fernández e Yasser Al-Shahrani; Julian Weigl, Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr, Nahitan Nández e Christopher Baah; Julián Quiñones e Mateo Retegui. Técnico: Brendan Rodgers.

Al Hilal: Bono; Moteb Al-Harbi, Pablo Marí, Hassan Tambakti e Hamad Al-Yami; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Malcom e Theo Hernández; Darwin Núñez e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al Quadisiya x Al-Hilal

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Saud Bin Jalawi, em Dammam, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 14h30