Al Nassr x Benfica: onde assistir ao vivo e online hoje em amistoso de pré-temporada

A partida Al Nassr x Benfica será nesta quinta-feira (20), em amistoso preparatório para a temporada europeia. O jogo começará 16h30 (horário de Brasília) no Estádio Algarve, em Almancil, em Portugal.

Onde assistir Al Nassr x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo apenas para Portugal, pelo SPORT TV 1, a partir das 20h25 (horário de Portugal).

Al Nassr x Benfica: como chegam

O Benfica chega para o jogo embalado com duas vitórias nos dois primeiros amistosos que disputou. No primeiro, bateu o Southampton por 2 a 0 e, no segundo, ganhou do Basel por 3 a 1.

Já o Al Nassr tem na bagagem três amistosos realizados, com duas vitórias e uma derrota. Os duelos foram contra Alverca (vitória por 2 a 0), o Farense (vitória por 5 a 1) e Celta de Vigo (derrota por 5 a 0).

Será o primeiro jogo da história entre as equipes.

Prováveis escalações: Al Nassr x Benfica

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al Ghanam, Mohammed Al Fatil, Alawjami e Konan; Brozovic, Muhammad Sahlouli, Al Ghannam, Al Hassan e Abdulmajeed; Cristiano Ronaldo.

Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Morato, Ristic e Bah; Chiquinho, Aursnes e Kokçu; Rafa Silva, David Neres e Musa.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Benfica

Amistoso

Local: Estádio Algarve, em Almancil, em Portugal

Data/Horário: 20/07/2023, às 16h30 (de Brasília)