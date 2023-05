Al Nassr x Al Fateh: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (31/05) pela Campeonato Saudita

As equipes Al Nassr x Al Fateh disputam nesta quarta-feira (31/05) a última rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 15h (horário de Brasília), no Estádio KSU, em Riade, Arábia Saudita. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Nassr x Al Fateh ao vivo?

A partida Al Nassr x Al Fateh pode ser assistida ao vivo pelo streaming DirecTV Go, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Al Nassr x Al Fateh chegam para o jogo?

Al Nassr é o vice-líder do Campeonato e soma 19 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 60 gols marcados e 18 gols sofridos. Com 5 pontos a menos que o líder e 8 pontos a mais que o 3° colocado, Al Nassr será o vice-campeão desta edição do Campeonato Saudita, independentemente do resultado desta partida.

Já Al Fateh ocupa a 6° posição com 13 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 48 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Escalações

Al Nassr: Rossi; Al Ghanam, Madu, Al Khaibari e Konan; González, Al Sulayhem, Gustavo e Al Elewai; Talisca e Ghareeb. Técnico: Dinko Jeličić.

Al Fateh: Rinne; Al Fuhaid, Al Daheem, Alawjami e Al Zubaidi; Al Saeed e Bendebka; Al Othman, Tello e Al Ghannam; Albrikan. Técnico: Giorgos Donis.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Fateh

Campeonato Saudita

Local: Estádio KSU, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 31 de maio de 2023, 15h