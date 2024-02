Al Ittihad x Navbahor: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/02) pela Liga dos Campeões da AFC

Navbahor x Al Ittihad disputam hoje, quinta-feira (22/02), a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Al Ittihad x Navbahor ao vivo?

A partida entre Al Ittihad x Navbahor poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Al Ittihad x Navbahor chegam para o jogo?

Al Ittihad liderou o Grupo C com 5 vitórias, 1 derrota, 11 gols marcados e 4 gols sofridos. Já Navbahor foi vice-líder do Grupo D com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

As equipes empataram sem gols durante a partida de ida.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Al Ittihad x Navbahor: prováveis escalações

Navbahor: Yusupov; Boltaboev, Ivanovic, Dokic e Sayfiev; Ismoilov e Hamrobekov; Sobirzhonov, Iskanderov e Jiyanov; Tabatadze. Técnico: Samvel Babayan.

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Sqoor, Hegazi, Kadesh e Al-Olayan; Kanté, Fabinho e Al-Ghamdi; Romarinho, Hamdallah e Al-Amri. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Navbahor

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2024, 13h