Al Hilal x Pachuca: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/06) pelo Mundial de Clubes

Al Hilal x Pachuca disputam hoje, quinta-feira (26/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 22h (horário de Brasília), no Geodis Park, em Nashville, Tennessee, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Pachuca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3, DAZN e CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o Pachuca passou por derrotas de 2 a 1 para Salzburg e de 3 a 1 para o Real Madrid.

Já Al Hilal estreou na competição com um empate de 1 a 1 com o Real Madrid e depois empatou sem gols com o RB Salzburg.

Al Hilal x Pachuca: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves, N. Al-Dawsari; Malcom, Milinkovic-Savic, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Pachuca: Moreno; Sánchez, Bauermann, Pereira e González; Montiel e Palavecino; Domínguez, John Kennedy e Kenedy; Rondón. Técnico: Jaime Lozano.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Pachuca

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Geodis Park, em Nashville, Tennessee, EUA

Data/Horário: 26 de junho de 2025, 22h