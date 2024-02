Al Feiha x Al Nassr: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (14/02) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Feiha x Al Nassr disputam hoje, quarta-feira (Al Feiha), as oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd, em Riad, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Feiha x Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Feiha x Al Nassr​ poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Al Feiha x Al Nassr chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Al Feiha foi vice-líder do Grupo A com 3 vitórias e 3 derrotas. Já Al Nassr liderou o Grupo E com 4 vitórias e 2 empates.

Al Feiha x Al Nassr: prováveis escalações

Al Feiha: Stojkovic; Al-Khalaf, Al-Baqawi, Haqawi, Al-Shuwaish, Konan; Mandash, Al-Safri, Kaabi, Sakala; Onyekuru. Técnico: Vuk Rasovic.

Al Nassr: Al-Najjar; Boushal, Al-Fatil, Laporte e Qassem; Al-Khaibari e Al-Sulaiheem; Otavio, Al-Najei e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

