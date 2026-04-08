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Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pelo Campeonato Saudita

Al-Feiha e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli soma 32 pontos a mais que Al Feiha no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al-Feiha x Al-Ahli disputam hoje, quarta-feira (08/04), a 29° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h55 (horário de Brasília), no Estádio Majmaah Sports City, em Majmaah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Feiha x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h55 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 3° colocado da Série A saudita e acumula 20 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 54 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Al Feiha ocupa a 9° posição com 9 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 34 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

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Al-Feiha x Al Ahli: prováveis escalações

Al Feiha: Bento; Boushal, Al-Ghannam, Alamri e Iñigo Martínez; Angelo Gabriel, Brozovic, Ghareeb e Sadio Mané; Alhamddan e João Félix.

Al Ahli: Mendy; Abdulrahman, Hamed, Ibañez e Dams; Aljohani, Millot e Mahrez; Matheus Gonçalves, Galeno e Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA
Al Feiha x Al Ahli
Campeonato Saudita
Local: Estádio Majmaah Sports City, em Majmaah, Arábia Saudita
Data/Horário: 08 de abril de 2026, 12h55

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