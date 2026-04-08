Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 08.04.26 11h55 Al Ahli soma 32 pontos a mais que Al Feiha no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Feiha x Al-Ahli disputam hoje, quarta-feira (08/04), a 29° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h55 (horário de Brasília), no Estádio Majmaah Sports City, em Majmaah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Feiha x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h55 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o 3° colocado da Série A saudita e acumula 20 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 54 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já Al Feiha ocupa a 9° posição com 9 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 34 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira Al-Feiha x Al Ahli: prováveis escalações Al Feiha: Bento; Boushal, Al-Ghannam, Alamri e Iñigo Martínez; Angelo Gabriel, Brozovic, Ghareeb e Sadio Mané; Alhamddan e João Félix. Al Ahli: Mendy; Abdulrahman, Hamed, Ibañez e Dams; Aljohani, Millot e Mahrez; Matheus Gonçalves, Galeno e Toney. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Feiha x Al Ahli Campeonato Saudita Local: Estádio Majmaah Sports City, em Majmaah, Arábia Saudita Data/Horário: 08 de abril de 2026, 12h55 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Feiha jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al Feiha x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.04.26 11h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 Copa Libertadores da América Tolima x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Tolima e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 22h00 COPA NORTE Águia de Marabá vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B Equipe paraense busca reação no segundo tempo, vence por 3 a 2 e complica cenário dos concorrentes na Copa Norte 07.04.26 21h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31