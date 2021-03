Ainda sem vencer, Tuna Luso se prepara para jogo contra o Paragominas; atleta segue lesionado

Ainda sem vencer no Campeonato Paraense, com uma derrota e dois empates seguidos, a Tuna planeja a primeira vitória no jogo contra o Paragominas, no Souza, no próximo final de semana.

Tempo para trabalho e recuperação total de alguns atletas que sentiram lesões musculares após o empate, em 1 a 1, diante do Castanhal. É o caso de Marcos Vinicius que segue se recuperando da lesão do pé esquerdo. Está treinando separadamente do grupo.

Na última sexta-feira, 12/03, a Tuna fez um jogo-treino envolvendo os atletas que não atuaram na partida contra a equipe do Castanhal. O placar terminou 5 a 1 para os cruzmaltinos.