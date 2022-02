Águia vence Tapajós de virada e mantém vivas as chances de classificação no Parazão

O Águia de Marabá segue firme em busca de uma vaga na próxima fase do Parazão 2022. Jogando dentro de casa, no estádio Zinho Oliveira, o Azulão venceu o Tapajós de virada, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe do sudeste do Pará se isola na vice-liderança do Grupo A da competição.

A partida em Marabá começou movimentada logos nos primeiros minutos. Aos 4 da etapa inicial, Buiu aproveitou falha da defesa do Azulão e mandou a bola pro fundo da rede. 1 a 0 Tapajós.

No entanto, o Águia ainda conseguiria empatar a partida na primeira etapa. Já nos acréscimos, em cobrança de falta na área, o zagueiro Rodrigo subiu mais alto que todo mundo e mandou para as redes.

A virada só veio no segundo tempo. Aos 9, a defesa do Tapajós afastou mal o perigo de gol e a bola sobrou para Danilo. O meia dominou e, na entrada da área, bateu no canto do goleiro Jader. No final do jogo, vários torcedores do Azulão invadiram o gramado do Zinho Oliveira para comemorar a vitória

O Águia volta a campo pelo Parazão no próximo domingo (20), às 17h, quando recebe o Castanhal no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Já o Tapajós terá um clássico pela frente. O Boto santareno enfrenta o Amazônia Independente, às 9h30, no estádio do Souza, em Belém.