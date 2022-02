Águia vence o Castanhal e está próximo da classificação no Parazão

No confronto dos pássaros, o Águia de Marabá saiu com os três pontos diante do Castanhal, na tarde deste domingo (20), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). O Azulão Marabaense engatou a sua terceira vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança do grupo A.

O Águia venceu com um gol contra do zagueiro Dedé, aos 15 minutos do primeiro tempo, após cruzamento na área, a bola tocou na cabeça do jogador aurinegro e morreu na rede. Com a vitória, o Águia que é comandado pelo técnico Vando soma agora 11 pontos e está próximo da classificação. Um tropeço do Paragominas, terceiro colocado, sacramenta a passagem do Azulão para as quartas do Parazão.

O próximo adversário do Águia na competição é o Remo, no Baenão, no sábado (26), às 15h30. Já o Castanhal é o lanterna do grupo C com 10 pontos e recebe o Paysandu, no Modelão, na Cidade Modelo.