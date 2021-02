Águia vence a Tuna Luso na primeira rodada do Campeonato Paraense

A estreia da Tuna no retorno à primeira divisão do Campeonato Paraense foi com derrota. O time cruzmaltino perdeu de 3 a 2 para o Águia, na tarde de domingo (28), no Zinho Oliveira, em Marabá, pela primeira rodada do Parazão. Os gols do Águia foram marcados por Da Silva, Veraldo e Dé. A Tuna descontou com Paulo Rangel e Renan.

O próximo compromisso do Águia de Marabá será contra o Tapajós, no domingo (07), às 16 horas, em local ainda não definido. A Tuna vai enfrentar o Independente, às 9h30 de sábado (06), no Souza.

JOGO

O Águia dominou no início primeiro tempo, quando conseguiu marcar os três gols. O primeiro saiu aos 8 minutos. A jogada começou com Wendell, que mandou no segundo pau, a defesa da Tuna errou o corte e Da Silva finalizou com força para o gol e colocou o Azulão na frente.

Aos 11 minutos, o Águia aumentou a vantagem. Bruno Limão lançou para Veraldo, que recebeu na meia-lua e tocou por cima de Evandro Gigante para o gol.

O Azulão continuava aproveitando a fragilidade cruzmaltina e, aos 19 minutos, ampliou no Zinho Oliveira. A jogada começou com Romarinho, que saiu pela esquerda, lançou a bola para área e Dé desviou de cabeça para o gol, fazendo o terceiro do Águia.

A partir dos 20 minutos, o técnico Robson Melo ajustou o posicionamento de alguns jogadores, entre eles, Eduardo Ramos, que não fez um bom jogo, e a Tuna conseguiu a ser mais ofensiva. Foi justamente aí que veio o gol da Tuna. Em vacilo da zaga, Paulo Rangel recebeu na entrada da área, chutou e a bola foi no cantinho do gol, descontando para a Águia Guerreira.

A Tuna voltou melhor no segundo tempo e teve muitas oportunidades para diminuir a vantagem do Águia. Faltou melhorar a finalização. Em um dos lances, Eduardo Ramos recebeu na entrada da área, bateu colocado e bola ficou na trave.

A Tuna foi insistindo até que o árbitro Raymar Klemer Ferreira marcou pênalti em cima da Paulo Rangel. Renan foi para cobrança e fez o segundo gol da Águia Guerreira na partida.

FICHA TÉCNICA

ÁGUIA X TUNA

Campeonato Paraense- 2021 – 1ª Rodada

Águia – João Ricardo; Bruno Limão, Júnior Gaúcho, Gilmar (Guigui)e Souza; Da Silva, Matheus Rosas, Wendell (Balão Marabá), Romarinho; Dé (Werik) e Veraldo

Técnico – João Galvão

Tuna Luso – Evandro Gigante; Léo Rosa, Dedé, Renan e Alexandre Pinho (Feijão); Alysson (Kauê), Marcus Vinicius (Neto Ribeiro), Jayme e Eduardo Ramos (Cayque); Paulo Rangel e Pedrinho (Fabinho)

Técnico – Robson Melo

Gols: Da Silva (8’/1ºT), Veraldo (11’/1ºT), Dé (19’/1ºT) (Águia); Paulo Rangel (22’/1ºT), Renan (40’/2ºT) (Tuna)

Cartão amarelo: Bruno Limão, Romarinho, Da Silva (Águia); Renan, Kauê, Paulo Rangel (Tuna)

Local: Estádio Zinho Oliveira - Marabá

Árbitro: Raymar Klemer Ferreira

Assistentes: Jhotanan Leone Lopes e Gilmar Soares de Souza.

4º Árbitro: Jânio Balzac Pereira