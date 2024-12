Águia perde para o Imperatriz em amistoso na inauguração do estádio municipal de Marabá

Em seu primeiro compromisso mirando a temporada de 2025, o Águia foi derrotado pela equipe do Imperatriz, em amistoso realizado neste sábado (28), por ocasião da inauguração da Arena Itacaiúnas Asdrubal Bentes, em Marabá. A nova praça esportiva municipal recebeu cerca de três mil pessoas interessadas no desempenho do azulão, que perdeu a primeira sob o comando do treinador Silvio Criciúma.

O amistoso começou com amplo domínio do Águia, que manteve o controle de bola e criou as melhores oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, incluindo um chute na trave aos 12. O volume de jogo superior, no entanto, não se traduziu em gols e quem se beneficiou da situação foi o próprio Imperatriz, que ganhou uma penalidade máxima aos 50 da primeira etapa, convertido por Papel.

No segundo tempo, o técnico Sílvio Criciúma fez uma mudança completa no time com o objetivo de testar todo o elenco, incluindo jogadores promovidos das categorias de base. Os esforços, no entanto, não livraram o time do revés em casa, para a tristeza da torcida e a decepção do treinador.

"O resultado não foi bom. O futebol é muito avaliado por resultado. No primeiro tempo tivemos seis oportunidades, sendo três claríssimas. Mérito do goleiro deles e falta de capricho do nosso jogador na definição. Seis nossas e duas deles, mas assim o placar foi 1 a 0 para eles. Tivemos um pênalti dado para eles e outro não dado para a gente, ou seja, não usou o mesmo critério", disse Criciúma, reforçando ainda a necessidade de trabalhar todo o elenco para equilibrar a qualidade técnica.

"Estamos em pré-temporada e o previsto era que todos os atletas fossem trocados e assim aconteceu na segunda etapa. Fizemos substituições avaliando, trazendo jogadores da base. As avaliações estão sendo feitas. O resultado de vitória que todos queriam não veio, mas o trabalho segue. Vamos treinar aqui novamente com todos os atletas que fizeram o jogo para mais um jogo-treino na segunda à noite", encerra.