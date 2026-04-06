Águia de Marabá recebe o Galvez em busca de manter o 100% na Copa Norte O Azulão está embalado na competição, com duas vitórias em dois jogos, contra Monte Roraima e Amazonas, ambos fora de casa Igor Wilson 06.04.26 20h31 O Águia de Marabá entra em campo nesta terça-feira (7), às 19h, no Estádio Zinho de Oliveira, para enfrentar o Galvez-AC, pela terceira rodada da fase grupos da Copa Norte. O confronto do Grupo B coloca o time paraense em uma posição favorável na tabela, já que a equipe está embalada na competição, com 100% de aproveitamente - duas vitórias em dois jogos contra Monte Roraima e Amazonas, ambos fora de casa. VEJA MAIS Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo Promessa do Remo, meia-atacante Kakaroto deixa o Leão Azul e fecha com o Águia de Marabá Meia-atacante Kakaroto deixou o Remo e acertou com o Azulão para as disputas da Copa Norte e também do Brasileiro Série D O momento do Azulão é positivo. Mesmo vindo de empate na estreia da Série D, contra o Trem-AP, o time tem mostrado regularidade e boa capacidade de criação, fatores que vêm sustentando a campanha vitoriosa na Copa Norte. Jogando desta vez em casa, o Águia aposta na força do Zinho de Oliveira para manter o embalo e seguir firme na parte de cima da tabela. O setor ofensivo tem sido um dos destaques, com participação ativa de nomes como PH Santos e Gustavo Vintecinco, peça importante na dinâmica de ataque da equipe comandada por Júlio César Nunes. Do outro lado, o Galvez encara o duelo como decisivo para se manter competitivo. A equipe acreana tenta reagir após início irregular na temporada e chega pressionada por resultados recentes, especialmente após revés em competição nacional. Para o confronto, o técnico Maurício Carneiro terá problemas na montagem do time, já que não contará com Matheus Nego e Eduardo, que não foram regularizados. A tendência é de um jogo com o Águia de Marabá mais propositivo, buscando controlar as ações desde o início e aproveitar o fator casa. Já o Galvez deve adotar uma postura mais reativa, tentando explorar contra-ataques e possíveis espaços. O resultado pode ter impacto direto na disputa por vaga na próxima fase, o que aumenta o peso do confronto para as duas equipes. Para o Águia, uma vitória pode, inclusive, garantir a classificação antecipada, a depender de outros resultados do grupo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AZULÃO Águia de Marabá recebe o Galvez em busca de manter o 100% na Copa Norte O Azulão está embalado na competição, com duas vitórias em dois jogos, contra Monte Roraima e Amazonas, ambos fora de casa 06.04.26 20h31 Campeonato Brasileiro Série B Goiás x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/4) pela Série B do Brasileirão Goiás e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 06.04.26 20h00 Campeonato Espanhol Girona x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) por La Liga Girona e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.04.26 15h00 Série A italiana Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Italiano Napoli e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27