Águia de Marabá recebe o Galvez em busca de manter o 100% na Copa Norte

O Águia de Marabá entra em campo nesta terça-feira (7), às 19h, no Estádio Zinho de Oliveira, para enfrentar o Galvez-AC, pela terceira rodada da fase grupos da Copa Norte. O confronto do Grupo B coloca o time paraense em uma posição favorável na tabela, já que a equipe está embalada na competição, com 100% de aproveitamente - duas vitórias em dois jogos contra Monte Roraima e Amazonas, ambos fora de casa.

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O momento do Azulão é positivo. Mesmo vindo de empate na estreia da Série D, contra o Trem-AP, o time tem mostrado regularidade e boa capacidade de criação, fatores que vêm sustentando a campanha vitoriosa na Copa Norte. Jogando desta vez em casa, o Águia aposta na força do Zinho de Oliveira para manter o embalo e seguir firme na parte de cima da tabela. O setor ofensivo tem sido um dos destaques, com participação ativa de nomes como PH Santos e Gustavo Vintecinco, peça importante na dinâmica de ataque da equipe comandada por Júlio César Nunes.

Do outro lado, o Galvez encara o duelo como decisivo para se manter competitivo. A equipe acreana tenta reagir após início irregular na temporada e chega pressionada por resultados recentes, especialmente após revés em competição nacional. Para o confronto, o técnico Maurício Carneiro terá problemas na montagem do time, já que não contará com Matheus Nego e Eduardo, que não foram regularizados.

A tendência é de um jogo com o Águia de Marabá mais propositivo, buscando controlar as ações desde o início e aproveitar o fator casa. Já o Galvez deve adotar uma postura mais reativa, tentando explorar contra-ataques e possíveis espaços. O resultado pode ter impacto direto na disputa por vaga na próxima fase, o que aumenta o peso do confronto para as duas equipes. Para o Águia, uma vitória pode, inclusive, garantir a classificação antecipada, a depender de outros resultados do grupo.