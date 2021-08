Adversário do Remo na Série B pode ser excluído do torneio por caso de racismo

O Brusque pode ser excluído da Série B do Campeonato Brasileiro pelo caso de racismo, que repercutiu nacionalmente. No jogo contra o Londrina, no último sábado (28), o meia Celsinho, ex-Paysandu, disse ter sido xingado por uma pessoa que assistia à partida no estádio Augusto Bauer. No outro dia, sem acreditar no relato, o time catarinense divulgou uma nota em que acusou o jogador de “falsa imputação de um crime”.

Obviamente, a reação do time catarinense gerou indignação. Isso fez o Brusque publicar uma nota de pedido de desculpas ao jogador. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) iniciou uma investigação para apurar o possível crime. De acordo com a advogada especialista em direito desportivo Fernanda Soares, o clube pode ter punições esportivas e jurídicas.

"O episódio é lamentável, do começo ao fim. A nota é um desastre, inclusive do ponto de vista disciplinar, já que abre margem para acusações ao clube por atitudes antidesportivas. O CBJD pune aqueles que praticam ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O Código ainda prevê que se a infração for considerada de extrema gravidade, o tribunal pode aplicar a pena de perda de pontos, perda de mando de campo e até exclusão do campeonato. Estamos falando de algo muito sério, é preciso apurar com cuidado todos os detalhes do ocorrido", explicou Fernanda Soares em entrevista ao UOL.

Esta é a terceira vez que o meia Celsinho relata ter sido vítima de racismo nesta Série B. No jogo contra o Goiás, a transmissão da Rádio Bandeirantes Goiânia teve comentários preconceituosos do narrador Romes Xavier e do comentarista Vinícius Lima sobre o cabelo do jogador. Já contra o Remo, o atleta também sofreu ofensas sobre seu cabelo pelo narrador Cláudio Guimarães da Rádio Clube do Pará.