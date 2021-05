Adversário do Remo na Série B contrata Gui Campana, destaque do Castanhal no Parazão 2021

O Sampaio Corrêa-MA, campeão maranhense no último final de semana, apresentou nesta segunda-feira (24), o meia Gui Campana, destaque do Castanhal no Parazão 2021. O jogador acertou com a Bolívia maranhense e vai disputar a Série B.

Gui Campana, de 25 anos, disputou a Série D de 2020 pelo Rio Branco-AC e foi contratado pelo Japiim para o Parazão. No estadual o jogador foi o principal jogador do clube aurinegro, que terminou a competição na quarta posição. Com a camisa do Castanhal foram 14 partidas e quatro gols marcados.

SÉRIE B

O Sampaio Corrêa vai disputar a Segundona e será adversário do Remo. O primeiro confronto entre a equipe maranhense e o Leão Azul está marcado para o dia 29 de junho, às 21h30, no Estádio Baenão, em Belém.