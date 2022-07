A pedido de Jorge Jesus, Fernerbahçe sonda lateral Wellington, do São Paulo

Após pedido do técnico português Jorge Jesus, o Fenerbahçe, da Turquia, sinalizou que pode fazer uma proposta de até 3 milhões de euros para contratar o lateral-esquerdo Wellington, do São Paulo. No momento, o jogador é reserva no Tricolor, mas uma possível saída do atleta para a Europa pode gerar um "efeito cascata" na busca por uma peça de reposição para o setor.

Com 21 anos, Welington é reserva imediato da lateral esquerda. Na atual temporada tem 23 partidas jogadas, com um gol marcado e uma assistência dada. Fora ele e Reinaldo, não há outra opção para o setor no plantel profissional.

O jovem tem contrato até o final de 2024 e soma no currículo passagens pelas Seleções Brasileiras de base, o que teria sido o fator fundamental para o comandante português, ex-Flamengo, ter aprovado o seu nome.

Welington integraria um pacotão de reforços do Fenerbahçe no Brasil que incluiria Igor Paixão, do Coritiba, e Erison, do Botafogo.