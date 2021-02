'A Nação te abraça': Adriano Imperador completa 39 anos e recebe homenagem do Flamengo; confira

Um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, Adriano Imperador completa 39 anos nesta quarta-feira. Apesar de ter deixado os gramados de forma precoce, o ex-atacante marcou o nome na história do clube e recebeu uma homenagem do Rubro-Negro nas redes sociais (confira o vídeo abaixo).

Hoje é aniversário do nosso ídolo @A10imperador, campeão carioca (2000 e 2001), da Copa dos Campeões (2001) e do Brasileirão (2009) com o Manto! Parabéns, Didico! A Nação te abraça! Felicidades e SRN! ❤️🖤#CRF pic.twitter.com/koWI65hOps — Flamengo (@Flamengo) February 17, 2021

Revelado pelo Flamengo em 2000, Adriano logo se destacou e foi vendido à Inter de Milão no ano seguinte. Após anos de destaque na Europa e uma curta passagem pelo São Paulo, o atacante retornou ao Rubro-Negro em 2009, já com status de ídolo.

Com a camisa rubro-negra, Adriano disputou 94 partidas e marcou 46 gols. Além disso, foi campeão do Campeonato Carioca (2000 e 2001), da Copa dos Campeões (2001) e do Brasileirão (2009).