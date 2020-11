A lei do ex: Marco Goiano faz gol na vitória do Fast sobre Bragantino

O Bragantino sofreu mais um revés uma no grupo A da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena da Amazônia, em Manaus- AM, neste sábado (14), o Tubarão foi derrotado pelo Fast Clube por 2 a 1. A vitória coloca o time baré na liderança do grupo com 22 pontos. O Bragantino permanece com 21, agora na segunda colocação. Ambos já estão classificados para etapa seguinte do certame nacional.

Jogo

O Fast começou atacando em velocidade e, aos 14 minutos, o atacante Matheus Oliveira, estreante, foi derrubado na proximidade da grande área. O meia Marco Goiano, x-Tubarão, bateu pelo alto, de pé-esquerdo. A bola tocou nas traves e caiu dentro do gol. Aos 31 minutos, Negueba acertou uma bola do goleiro Deco.

No segundo tempo, o Tubarão voltou com Fidélis no ataque e ganhou mais ofensividade. Aos dez minutos, conseguiu o empate com Edicleber. Wendell cobrou falta. Alencar rebateu e a bola ainda resvalou nas traves e o meia bragantino tocou para dentro.

Na pressão bragantina, Fidélis perdeu gol, chutando para fora. Aos 17 minutos, o Fast ataca com Ronan que chuta de encontro ao braço de Jackson. O juiz marca o pênalti, convertido por Ronan.

Fidélis ainda teve duas chances do empate. Na primeira, aos 24 minutos, a bola foi nas traves e um minuto depois chutou para fora.

Aos 41 minutos, Ricardo Capanema foi expulso por jogo violento.

Na próxima rodada, o Bragantino joga no Diogão contra o Atlético-AC, dia 23, 15h. Já o Fast Clube vai ao Acre enfrentar o Rio Branco dia 22, às 18h,