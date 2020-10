'A gente vai conseguir essa vitória', afirma volante do Paysandu sobre duelo do fim de semana na Série C

No tropeço diante do Vila Nova na rodada passada da Série C, o volante do Paysandu PH voltou à titularidade após quase dois meses. Em entrevista no Estádio da Curuzu, o jogador projetou o próximo duelo do Papão, contra o Treze. O confronto ocorre no próximo sábado (24), às 17h, no Estádio Amigão. Segundo PH, a partida é o momento certo para o momento da virada do time na Terceirona:

"É o jogo ideal [para iniciar a reação] e a gente vai conseguir essa vitória. Essa semana já conversamos sobre os erros e acertos [contra o Vila Nova], e o grupo está empenhado em trabalhar firme para que sábado a gente consiga essa vitória. A gente precisa ser mais eficiente na execução. Se a gente for mais eficiente, a gente vai conseguir fazer boas escolhas., melhores passes e marcações, e o gol também. Se a gente focar em executar o que a gente planeja, com certeza vamos conseguir essa vitória", afirmou o volante.

Confira a entrevista completa de PH