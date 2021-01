Fred, do 'Desimpedidos', vai à loucura com vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

O youtuber Fred, do canal "Desimpedidos", comemorou bastante a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o River Plate na última terça-feira, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Palmeirense declarado, Fred postou vídeos nos "storys" do Instagram vibrando com os gols do Verdão e depois carregando uma caixa de som em que toca o hino Alviverde.

Após a partida, Fred também postou na linha do tempo de seu perfil uma foto em que ele esteve dentro do campo do Monumental de Núñez, estádio do River Plate, que está passando por obras. O River tem mandado os jogos no estádio do Independiente, em Avellaneda.

>> Veja a tabela da Libertadores

O Palmeiras teve uma grande atuação na Argentina. Os gols foram marcados por Rony, Luiz Adriano e Matias Viña. O placar de 3 a 0 fora de casa permite que o Verdão possa perder por até dois gols de diferença para o River Plate na partida de volta, na próxima terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, para chegar à final da Libertadores.

Fred vibrou bastante com os gols do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram)