França derrota Colômbia sem dificuldades e embala para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 29.03.26 18h32 A seleção francesa voltou a campo na tarde deste domingo (29) e não teve dificuldades para derrotar a Colômbia, por 3 a 1, no Northwest Stadium, em Landover, nos Estados Unidos. Em mais um amistoso, o time comandado por Didier Deschamps não entrou com força máxima e contou com grande atuação do garoto Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, que marcou duas vezes. Na quinta-feira (26), a equipe bicampeã do mundo derrotou o Brasil, por 2 a 1, também em solo estadunidense. Agora a França chega a oito vitórias nas últimas nove partidas, e não é superada desde a semifinal da UEFA Nations League, em junho do ano passado, diante da Espanha. O time tenta mais uma grande campanha em Copas do Mundo, após duas finais seguidas, na Rússia e Catar, e um título conquistado. Por outro lado, os colombianos, comandados pelo técnico Néstor Lorenzo, perderam a segunda partida consecutiva. No meio de semana, os sul-americanos foram superados pela Croácia, por 2 a 1. Neste ano, a seleção de amarelo vai para o quarto mundial de seleções seguido e tenta repetir o feito de 2014, quando chegou até as quartas de final, na melhor campanha de sua história. O jogo começou com boas oportunidades de ambas as seleções. A Colômbia aproveitava os contra-ataques e tinha os melhores lances pelo lado esquerdo, com Luis Díaz e Mojica. Por outro lado, os europeus chegavam com mais qualidade e conseguiram abrir o placar aos 22 minutos, com Doué, chutando da entrada da área. A bola desviou no zagueiro e matou o arqueiro Alvaro Montero no lance. A França chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. O meia Maghnes Akliouche recebeu no lado direito e cruzou na cabeça de Marcos Thuram. O centroavante acertou um belo cabeceio, superando o goleiro, que saiu mal do gol e acabou antecipado no lance. Na segunda etapa, os colombianos até tentaram manter a posse de bola, mas uma saída errada do setor defensivo resultou no terceiro gol dos franceses. Akliouche recuperou, tocou para Cherki, que deu um lindo passe para Thuram. O centroavante foi solidário e cruzou rasteiro para Doué marcar o seu segundo gol na tarde. Aos 31 minutos, a Colômbia conseguiu diminuir o prejuízo. O volante Lerma tocou para o ex-gremista Jaminton Campaz dentro da área, que bateu de primeira e acertou o canto esquerdo do goleiro Samba. A bola chegou a tocar na trave antes de morrer no fundo das redes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Franca Colombia amistoso copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Futebol Em Belém, Remo sofre na chuva e deixa escapar a primeira vitória na Copa Norte A partida prejudicada pelo temporal teve um gol azulino e, minutos depois, o empate do Monte Roraima 29.03.26 19h07