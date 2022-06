Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (22/06) pela Copa do Brasil

FUTEBOL

Bonamigo fala da demissão no Remo, cita jogadores, fala de protestos e afirma: 'acredito no acesso'

Ex-técnico do Remo conversou sobre clima de jogo, relembrou a partida contra o Cruzeiro e falou que já havia conversado quatro vezes com as organizadas do clube e que por isso não participou da última reunião