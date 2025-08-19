Capa Jornal Amazônia
Esportes

Fortaleza perde para o Vélez Sarsfield na Argentina e está eliminado da Libertadores

Estadão Conteúdo

O Fortaleza abriu a participação brasileira nos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, mas o desfecho não foi o esperado. No Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, a equipe cearense foi superada pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0 e deu adeus ao torneio continental. O resultado manteve a escrita incômoda do clube, que ainda não conseguiu chegar às quartas de final da competição.

A eliminação amplia o cenário de instabilidade vivido pelo Fortaleza em 2025. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a zona de rebaixamento e soma resultados ruins, situação que aumenta a pressão sobre o técnico Renato Paiva. A derrota na Argentina pode intensificar as cobranças internas e externas, transformando o retorno ao Brasil em mais um momento delicado, com protestos de torcedores já esperados no desembarque.

O desempenho diante do Vélez, especialmente no primeiro tempo, reforçou a imagem de uma equipe sem competitividade em jogos decisivos. Logo aos seis minutos, os argentinos abriram o placar em cabeceio de Carrizo, após cruzamento de Gómez.

A resposta cearense foi tímida, com duas finalizações de Marinho. Aos 27, um erro de passe de Deyverson no campo de ataque foi decisivo: a bola perdida resultou no contra-ataque que terminou com Galván ampliando a vantagem. O Fortaleza se viu engolido pela intensidade do rival, sem capacidade de reação.

As mudanças no intervalo até produziram uma breve melhora. O time se lançou mais ao ataque, e Lucca Prior acertou a trave em sua melhor oportunidade, aos 12 minutos. Mas foi pouco.

O Vélez administrou o jogo, controlou o ritmo sob a forte chuva em Buenos Aires e garantiu a classificação com autoridade. O placar final refletiu a superioridade do time argentino, que avança para enfrentar Racing ou Peñarol nas quartas.

No lado brasileiro, os protagonistas voltaram a ser os mesmos que vêm acumulando críticas. Deyverson, novamente apagado, deixou o campo ainda no intervalo, acompanhado por Marinho e Breno Lopes, nomes que já viveram dias de destaque no torneio, mas não conseguem repetir desempenhos de impacto pelo Fortaleza. O trio simbolizou uma atuação marcada por fragilidade ofensiva e incapacidade de competir em alto nível.

A derrota reforça a sensação de que o time de Renato Paiva perdeu identidade. Se em anos anteriores o Fortaleza conseguiu equilibrar calendário e desempenho com participações consistentes na Libertadores e boas campanhas no Brasileirão, a atual temporada apresenta um roteiro inverso: eliminações precoces, desempenho irregular e risco de queda. O trabalho do treinador passa a depender de respostas imediatas no torneio nacional para não sofrer uma ruptura.

FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD 2 X 0 FORTALEZA

VÉLEZ SARSFIELD - Marchiori; Gordon, Magallán, Quirós e Elías Gómez; Aliendro (Bouzat), Baeza e Galván (Tobías Andrada); Carrizo (Pizzini), Braian Romero (Michael Santos) e Machuca (Pellegrini). Técnico: Guilherme Schelotto.

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso (Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; José Welison (Yago Pikachu), Lucas Sasha e Lucca Prior; Breno Lopes (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Marinho (Herrera). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Carrizo, aos seis, e Galván aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aliendro e Carrizo (Vélez Sarsfield); José Welison, Lucas Sasha, Mancuso e Yago Pikachu (Fortaleza)

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG).

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Velez Sarsfield

Fortaleza
Esportes
.
