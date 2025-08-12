Fortaleza não se impõe no Castelão e empata com o Vélez Sarsfield pelas oitavas da Libertadores Estadão Conteúdo 12.08.25 21h13 O Fortaleza ainda não se encontrou sob o comando de Renato Paiva. Diante de um público baixo na Arena Castelão, o time brasileiro não se impôs para tentar construir uma vantagem em casa e estreou no mata-mata com um empate sem gols diante do Vélez Sarsfield nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, quem vencer na próxima terça-feira, às 19h, no estádio José Amalfitani, na Argentina, fica com a vaga nas quartas de final. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. O Fortaleza não conseguiu se impor jogando diante do seu torcedor. Dando espaço para contra-ataques, o Vélez era quem tinha o domínio do confronto e criava as melhores oportunidades. Saindo em velocidade, Braian Romero obrigou boa defesa do goleiro Helton Leite. Marinho até respondeu, mas o chute saiu pela direita do gol. Pouco inspirado, o Fortaleza não tinha criatividade para escapar da forte marcação argentina. Sem a posse de bola, contou com boas defesas de Helton para garantir o empate parcial. O goleiro defendeu o chute de Carrizo e uma cabeçada de Mammana. Na reta final, até teve um suspiro no ataque, em chute de Breno Lopes, defendido por Marchiori. O Fortaleza voltou com outra postura do intervalo. Com mais posse de bola, conseguiu ocupar o campo de ataque e incomodar a defesa adversária. Apesar do volume criado, ainda faltava pontaria e eficiência dos brasileiros, que tiravam a paciência da torcida. O Vélez se contentava com o empate e mesmo com espaços, não levava perigo. Na reta final, a situação ficou difícil para o time brasileiro, quando Matheus Rossetto foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Com um a menos, a solução foi se segurar na defesa para não aumentar seu prejuízo, mas o Vélez seguiu abrindo mão de atacar. Ao apito final, o Fortaleza deixou o campo sob vaias. FICHA TÉCNICA FORTALEZA 0 X 0 VÉLEZ SARSFIELD FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Matheus Rossetto) e Lucas Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva. VÉLEZ SARSFIELD - Marchiori; Gordon, Magallán, Mammana (Quirós) e Elías Gómez; Baeza, Aliendro, Galván (Isaías Andrada) e Pellegrini (Machuca); Carrizo e Braian Romero (Pizzini). Técnico: Guillermo Schelotto. CARTÕES AMARELOS - Kuscevic e Brítez (Fortaleza); Baeza e Aliendro (Vélez Sarsfield). CARTÃO VERMELHO - Matheus Rossetto (Fortaleza). ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR). RENDA - R$ 537.534,00. PÚBLICO - 27.955 torcedores. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). 