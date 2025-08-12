Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fortaleza não se impõe no Castelão e empata com o Vélez Sarsfield pelas oitavas da Libertadores

Estadão Conteúdo

O Fortaleza ainda não se encontrou sob o comando de Renato Paiva. Diante de um público baixo na Arena Castelão, o time brasileiro não se impôs para tentar construir uma vantagem em casa e estreou no mata-mata com um empate sem gols diante do Vélez Sarsfield nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Com o resultado, quem vencer na próxima terça-feira, às 19h, no estádio José Amalfitani, na Argentina, fica com a vaga nas quartas de final. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Fortaleza não conseguiu se impor jogando diante do seu torcedor. Dando espaço para contra-ataques, o Vélez era quem tinha o domínio do confronto e criava as melhores oportunidades. Saindo em velocidade, Braian Romero obrigou boa defesa do goleiro Helton Leite. Marinho até respondeu, mas o chute saiu pela direita do gol.

Pouco inspirado, o Fortaleza não tinha criatividade para escapar da forte marcação argentina. Sem a posse de bola, contou com boas defesas de Helton para garantir o empate parcial. O goleiro defendeu o chute de Carrizo e uma cabeçada de Mammana. Na reta final, até teve um suspiro no ataque, em chute de Breno Lopes, defendido por Marchiori.

O Fortaleza voltou com outra postura do intervalo. Com mais posse de bola, conseguiu ocupar o campo de ataque e incomodar a defesa adversária. Apesar do volume criado, ainda faltava pontaria e eficiência dos brasileiros, que tiravam a paciência da torcida. O Vélez se contentava com o empate e mesmo com espaços, não levava perigo.

Na reta final, a situação ficou difícil para o time brasileiro, quando Matheus Rossetto foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Com um a menos, a solução foi se segurar na defesa para não aumentar seu prejuízo, mas o Vélez seguiu abrindo mão de atacar. Ao apito final, o Fortaleza deixou o campo sob vaias.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 VÉLEZ SARSFIELD

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Kuscevic (Brítez), Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez (Matheus Rossetto) e Lucas Prior (Kervin Andrade); Marinho (Herrera), Deyverson (Bareiro) e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ SARSFIELD - Marchiori; Gordon, Magallán, Mammana (Quirós) e Elías Gómez; Baeza, Aliendro, Galván (Isaías Andrada) e Pellegrini (Machuca); Carrizo e Braian Romero (Pizzini). Técnico: Guillermo Schelotto.

CARTÕES AMARELOS - Kuscevic e Brítez (Fortaleza); Baeza e Aliendro (Vélez Sarsfield).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Rossetto (Fortaleza).

ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR).

RENDA - R$ 537.534,00.

PÚBLICO - 27.955 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Libertadores

Fortaleza

Vélez Sarsfield
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes

Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR

12.08.25 17h08

SÉRIE B

João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B

Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano

12.08.25 16h48

FUTEBOL

Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem

Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques

12.08.25 15h59

Futebol

Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu

Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final

12.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

12.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda