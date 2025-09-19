Fluminense renova com lateral Guga até 2029 e evita pré-contrato com equipes rivais

A grave lesão muscular de Samuel Xavier e o assédio de adversários do futebol brasileiro fizeram o Fluminense antecipar um acordo de renovação com o lateral-direito Guga. Para não ver o jogador assinar um pré-contrato com outra equipe, o clube das Laranjeiras acertou a renovação por quatro temporadas.

"O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (19/09), a renovação do contrato do lateral-direito Guga. O jogador, que tinha vínculo até o fim do ano, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2029", informou o Fluminense.

Guga foi titular nos últimos jogos do Fluminense por causa do problema muscular do dono da posição, Samuel Xavier, que ainda deve passar mais alguns dias em reabilitação. Mas acenava com uma possível saída para atuar com mais regularidade.

O Fluminense o fez desistir da ideia de deixar o clube e com aval de Guga, agente e diretoria tricolor formalizaram um novo acordo, para felicidade do jogador, que já atuou em 101 partidas com a camisa tricolor, anotando dois gols e dando oito assistências.

"É motivo de muita alegria e gratidão. Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa, de poder renovar e seguir no Fluminense, um lugar onde me sinto muito feliz. Espero conquistar mais títulos e colocar ainda mais meu nome na história desse clube", declarou Guga.

O lateral-direito está no Fluminense desde o começo de 2023, quando foi contratado do Atlético-MG. Pelo clube carioca, já se sagrou campeão da Copa Libertadores, do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara, todos na primeira temporada, além da Recopa sul-americana de 2024.