Fluminense renova com lateral Guga até 2029 e evita pré-contrato com equipes rivais Estadão Conteúdo 19.09.25 19h07 A grave lesão muscular de Samuel Xavier e o assédio de adversários do futebol brasileiro fizeram o Fluminense antecipar um acordo de renovação com o lateral-direito Guga. Para não ver o jogador assinar um pré-contrato com outra equipe, o clube das Laranjeiras acertou a renovação por quatro temporadas. "O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (19/09), a renovação do contrato do lateral-direito Guga. O jogador, que tinha vínculo até o fim do ano, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2029", informou o Fluminense. Guga foi titular nos últimos jogos do Fluminense por causa do problema muscular do dono da posição, Samuel Xavier, que ainda deve passar mais alguns dias em reabilitação. Mas acenava com uma possível saída para atuar com mais regularidade. O Fluminense o fez desistir da ideia de deixar o clube e com aval de Guga, agente e diretoria tricolor formalizaram um novo acordo, para felicidade do jogador, que já atuou em 101 partidas com a camisa tricolor, anotando dois gols e dando oito assistências. "É motivo de muita alegria e gratidão. Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa, de poder renovar e seguir no Fluminense, um lugar onde me sinto muito feliz. Espero conquistar mais títulos e colocar ainda mais meu nome na história desse clube", declarou Guga. O lateral-direito está no Fluminense desde o começo de 2023, quando foi contratado do Atlético-MG. Pelo clube carioca, já se sagrou campeão da Copa Libertadores, do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara, todos na primeira temporada, além da Recopa sul-americana de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Guga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12