Fluminense perde para o Vila Nova no Brasileirão de Aspirantes, mas avança

O Fluminense perdeu para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, nas Laranjeiras. Com isso, as duas equipes garantiram a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols foram marcados por Matheus Cassini, para o Flu, João Pedro e Anderson, para os goianos.

O revés tira o Fluminense da liderança do Grupo B, mas o Tricolor avança em segundo, ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino e Juventude. Na segunda fase, esses times se enfrentam em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais. O Vila Nova termina na quarta posição do Grupo A com Ceará, Avaí e Grêmio.

O Brasileiro de Aspirantes é disputado por 16 clubes divididos em dois grupos na primeira fase. Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase mata-mata. A competição é para atletas até os 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1997, mas cada equipe pode utilizar até quatro jogadores com idade superior em cada jogo.