Floyd Mayweather lucra R$ 188 mil com derrota de desafeto Conor McGregor e tira onda na web

O ex-pugilista Floyd Mayweather lucrou R$188 mil com a derrota do desafeto Conor McGregor no UFC 264 e tirou onda mostrando o recibo da aposta feita nas redes sociais. 'Money', como é conhecido Floyd apostou 50 mil dólares (cerca de R$ 262 mil) na vitória de Poirier.

Com a aposta, Floyd lucrou 35,7 mil dólares (cerca de R$ 188 mil). Os dois trocam farpas públicas desde a luta que tiveram no boxe em 2017, quando 'Money' venceu o irlandês. Até hoje, sempre que pode, o americano tira onda com Conor e questiona sua reputação com pugilista.

- "Poirier, obrigado por me fazer ser pago - disse Floyd, marcando o perfil de Dustin Poirier em forma de agradecimento.

Realizado neste sábado (10), em Las Vegas (EUA), o UFC 264 cumpriu o que prometeu e grandes lutas foram vistas, mas sua luta principal, apesar de empolgante, teve um final anticlímax. A trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor vinha entretendo o público que lotou a T-Mobile Arena, no entanto, nos segundos finais do primeiro round, o irlandês – que vinha em desvantagem no confronto – pisou em falso no octógono ao aplicar um golpe e acabou fraturando o tornozelo esquerdo.

O assalto terminou e, diante da gravidade da lesão, “The Notorious” não teve mais condições de seguir. Com isso, Poirier saiu vitorioso por nocaute técnico e vence seu rival pela segunda vez consecutiva. Agora, resta saber se o Ultimate tentará casar um quarto confronto entre os lutadores ou se “The Diamond” vai disputar o cinturão peso-leve contra o brasileiro Charles do Bronx.