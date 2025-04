Flamengo derrota o Vitória com gol de Bruno Henrique no final do jogo em Salvador

O Flamengo conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vitória por 2 a 1 na noite deste domingo no Barradão, em Salvador. Há 16 jogos sem perder, o time do Rio planejava "fazer as pazes" com sua torcida após uma atuação decepcionante na Libertadores, na quinta-feira, apesar de superar o Deportivo Táchira. O Vitória amargou sua segunda derrota em duas rodadas.

A missão do Flamengo quase não foi completada, já que o time saiu na frente no segundo tempo, cedeu o empate e, no momento em que marcou o segundo gol, aos 42 minutos, com Bruno Henrique, via o Vitória crescer na partida e buscar o ataque com mais frequência, aproveitando as brechas deixadas pelos visitantes.

O Flamengo começou pressionando e com menos de 5 minutos de jogo já acumulava duas finalizações perigosas. Gerson finalizou, dentro da área, de esquerda e exigiu uma boa defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Na sequência, Everton Cebolinha aproveitou cruzamento de Wesley e cabeceou com perigo.

Com quase o dobro de posse de bola do rival, o Flamengo ocupava o campo de ataque, mas tinha dificuldade de furar a defesa do Vitória para finalizar. Quando conseguiu superar o esquema defensivo dos donos da casa, o Flamengo falhava na conclusão. A melhor chance foi de Juninho, que acertou o travessão. Em raras investidas no ataque, o Vitória conseguiu sua primeira finalização aos 35 minutos, com Jamerson, defendida por Rossi.

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações, mas pouco depois dos 10 minutos Filipe Luis promoveu as entradas de Bruno Henrique no lugar de Cebolinha e Plata no de De La Cruz. Logo na sequência, Thiago Carpini também mexeu no Vitória e substituiu Ricardo Ryller por Léo Pereira.

O gol do Flamengo saiu de uma jogada individual de Arrascaeta aos 17 minutos. O camisa 10 roubou a bola de Janderson, caiu, mas se levantou rapidamente e avançou entre os jogadores do Vitória e bateu, de biquinho, no canto esquerdo do goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória chegou ao empate aos 32 minutos após pressionar a saída de bola do Flamengo. Wellington Rato, que havia entrado minutos antes no lugar de Willian Oliveira, arriscou de fora da área. A bola desviou e tirou o goleiro Rossi do lance.

Com a igualdade no placar, a partida estava indefinida, com o Vitória buscando a virada. Porém, aos 42 minutos, Bruno Henrique garantiu a vitória do Flamengo ao completar cruzamento de Luiz Araújo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Willian Oliveira (Wellington Rato), Baralhas; Matheuzinho, Erick e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Plata) e Gerson (Everton Araújo), Arrascaeta (Luiz Araújo); Juninho (Michael) e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos 17 minutos, Wellington Rato, aos 32 minutos, e Bruno Henrique, aos 42 minutos, do segundo tempo

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).