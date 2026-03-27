Flaco López fica mais perto da Copa com a Argentina após lesão grave de jovem artilheiro Estadão Conteúdo 27.03.26 13h38 O que parecia um sonho distante vai se concretizando com o passar dos dias e Flaco López está cada vez mais perto de disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, a seleção argentina confirmou grave lesão no atacante Joaquín Panichelli, concorrente do palmeirense, abrindo caminho para a convocação final ao camisa 42 alviverde. Artilheiro do Campeonato Francês pelo modesto Strasbourg, com 27 gols, Panichelli encantava o técnico Lionel Scaloni justamente por seu poderio decisivo, mas o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho direito (LCA) e ficará afastado por um longo período, sendo obrigado a passar por cirurgia. "Estudos realizados hoje no atacante Joaquín Panichelli confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Força, Joaco! Estamos com você", revelou a seleção argentina, lamentando a perda do goleador de 23 anos. Flaco López vem aparecendo constantemente nas convocações de Scaloni e tem tudo para ser convocado à Copa do Mundo como opção para os titulares Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Vale lembrar que Messi também joga na frente pela seleção. A lesão de Panichelli, a mais temida dos jogadores de futebol, infelizmente, não é novidade para o centroavante. Em 2024, ele sofreu o mesmo problema, também na perna direita, ficando afastado por longo período - só deve retornar em 2027. Nesta sexta-feira, a Argentina encara a Mauritânia em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, e Flaco López pode ganhar alguns minutos na segunda etapa, já que Scaloni declarou querer observar muitas peças nesta última Data Fifa. Messi também deve ficar na reserva, preservado. Atual campeão mundial, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, rival da estreia, dia 16 de junho, além de Áustria e Jordânia. A chave é considerada tranquila e os hermanos não devem ter trabalho para avançarem na primeira colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argentina Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23