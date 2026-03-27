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Flaco López fica mais perto da Copa com a Argentina após lesão grave de jovem artilheiro

Estadão Conteúdo

O que parecia um sonho distante vai se concretizando com o passar dos dias e Flaco López está cada vez mais perto de disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, a seleção argentina confirmou grave lesão no atacante Joaquín Panichelli, concorrente do palmeirense, abrindo caminho para a convocação final ao camisa 42 alviverde.

Artilheiro do Campeonato Francês pelo modesto Strasbourg, com 27 gols, Panichelli encantava o técnico Lionel Scaloni justamente por seu poderio decisivo, mas o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho direito (LCA) e ficará afastado por um longo período, sendo obrigado a passar por cirurgia.

"Estudos realizados hoje no atacante Joaquín Panichelli confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Força, Joaco! Estamos com você", revelou a seleção argentina, lamentando a perda do goleador de 23 anos.

Flaco López vem aparecendo constantemente nas convocações de Scaloni e tem tudo para ser convocado à Copa do Mundo como opção para os titulares Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Vale lembrar que Messi também joga na frente pela seleção.

A lesão de Panichelli, a mais temida dos jogadores de futebol, infelizmente, não é novidade para o centroavante. Em 2024, ele sofreu o mesmo problema, também na perna direita, ficando afastado por longo período - só deve retornar em 2027.

Nesta sexta-feira, a Argentina encara a Mauritânia em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, e Flaco López pode ganhar alguns minutos na segunda etapa, já que Scaloni declarou querer observar muitas peças nesta última Data Fifa. Messi também deve ficar na reserva, preservado.

Atual campeão mundial, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, rival da estreia, dia 16 de junho, além de Áustria e Jordânia. A chave é considerada tranquila e os hermanos não devem ter trabalho para avançarem na primeira colocação.

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