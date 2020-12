Final da Copa do Brasil Sub-20: Vasco vira e sai na frente do Bahia

O Vasco saiu na frente na final da Copa do Brasil Sub-20, na tarde deste domingo. Diante do Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA), o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Thiago, para o Tricolor de Aço, e a equipe visitante virou com Gabriel Pec e MT.

O jogo de volta é no próximo domingo, 3 de janeiro, em São Januário. O time do técnico Diogo Siston teve oportunidades, mas foi a equipe da casa quem saiu na frente, aos 15 minutos. Os gols do Vasco saíram ainda na primeira etapa: Pec marcou aos 44 minutos e MT fez aos 48.

Com o resultado, o Vasco joga pelo empate para levantar o troféu.