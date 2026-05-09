Filipe Toledo surfa ao lado de golfinhos em Gold Coast: 'Coisas que só o surfe proporciona'

Filipe Toledo viveu um daqueles instantes que ajudam a explicar por que o surfe vai além da competição. Em Gold Coast, na Austrália, o bicampeão mundial dividiu o mar com golfinhos durante uma sessão de treino em ondas pequenas.

Ao notar os animais passando bem perto, o brasileiro abriu os braços sobre a prancha, sorriu e ficou alguns segundos apenas observando a cena. Depois, compartilhou o momento nas redes sociais e resumiu a experiência em poucas palavras: "Coisas que só o surfe proporciona".

Filipinho permaneceu em Gold Coast por mais alguns dias após o fim da etapa do Circuito Mundial. A passagem pela tradicional direita de Snapper Rocks rendeu o melhor resultado dele na temporada até aqui.

Na competição, o brasileiro chegou à semifinal e foi eliminado pelo japonês Connor OLeary. Antes disso, protagonizou um dos desempenhos mais fortes do evento ao anotar 18.94 pontos em uma bateria contra Gabriel Medina.

Agora, o foco passa a ser a próxima parada do circuito. A partir de quinta-feira, os surfistas entram na água em Raglan, na Nova Zelândia. Será a primeira etapa da temporada disputada em uma onda de esquerda.