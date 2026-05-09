Filipe Toledo surfa ao lado de golfinhos em Gold Coast: 'Coisas que só o surfe proporciona' Filipinho permaneceu em Gold Coast por mais alguns dias após o fim da etapa do Circuito Mundial Estadão Conteúdo 09.05.26 10h41 Filipe Toledo viveu um daqueles instantes que ajudam a explicar por que o surfe vai além da competição. Em Gold Coast, na Austrália, o bicampeão mundial dividiu o mar com golfinhos durante uma sessão de treino em ondas pequenas. Ao notar os animais passando bem perto, o brasileiro abriu os braços sobre a prancha, sorriu e ficou alguns segundos apenas observando a cena. Depois, compartilhou o momento nas redes sociais e resumiu a experiência em poucas palavras: "Coisas que só o surfe proporciona". Filipinho permaneceu em Gold Coast por mais alguns dias após o fim da etapa do Circuito Mundial. A passagem pela tradicional direita de Snapper Rocks rendeu o melhor resultado dele na temporada até aqui. Na competição, o brasileiro chegou à semifinal e foi eliminado pelo japonês Connor OLeary. Antes disso, protagonizou um dos desempenhos mais fortes do evento ao anotar 18.94 pontos em uma bateria contra Gabriel Medina. Agora, o foco passa a ser a próxima parada do circuito. A partir de quinta-feira, os surfistas entram na água em Raglan, na Nova Zelândia. Será a primeira etapa da temporada disputada em uma onda de esquerda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Gold Coast Filipe Toledo golfinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 FORA DE CAMPO Neymar fecha circo para família e dança durante apresentação A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos 09.05.26 12h22 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40