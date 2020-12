Fifa cancela Copas do Mundo sub-20 e sub-17 e transfere os dois torneios para 2023

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Fifa confirmou o cancelamento das Copas do Mundo masculinas sub-17 e sub-20. Os torneios seriam realizados em 2021 e foram transferidos para 2023. As sedes continuam as mesmas: categoria sub-20 na Indonésia e sub-17 no Peru.

Como justificativa, a entidade máxima do futebol alegou que a Fifa "a pandemia de Covid-19 segue representando um desafio para a organização de competições internacionais e restringiu viagens internacionais." Nesta quarta-feira, a Conmebol já havia confirmado o cancelamento dos sul-americanos das categorias.

Veja o comunicado oficial da Fifa:

"Como resultado da pandemia do coronavírus, o Bureau do Conselho da FIFA decidiu cancelar as edições de 2021 da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA ™ e da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA ™, e nomear a Indonésia e ao Peru, anfitriões dos torneios em 2021, organizadores das edições de 2023."