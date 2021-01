Felipão avalia como normal protesto dos jogadores antes de partida contra o Oeste: 'sem problema nenhum'

O Cruzeiro deve dois meses de salários aos seus jogadores, as folhas novembro e dezembro, parde de outubro e ainda o 13º salário. A situação tem sido questionada pelos jogadores, pois não recebem um retorno sobre os prazos para conseguir receber os vencimentos. O elenco protestou e os jogadores do Cruzeiro não se concentraram na Toca da Raposa II para o duelo diante do Oeste, se apresentando apenas para o jogo contra o time paulista na manhã de quarta-feira.

O técnico Luiz Felipe Scolari comentou sobre o ato dos atletas e não achou equivocado a ação dos seus comandados. Confira no vídeo acima.

A derrota para o Oeste expôs mais problemas internos no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)