‘Fazer sexo na arquibancada durante o jogo’, revela musa do Corinthians sobre fetiche

Aos 24 anos, a modelo Paula Lima, eleita como a ‘Bela do Corinthians 2021’, participou de um ensaio sensual em alusão a conquista e revelou ter um fetiche inusitado: transar durante uma partida de futebol. As informações são do portal IG.

"Transar na arquibancada enquanto o jogo está rolando. Só acho difícil conseguir realizar, pois, quando o público puder voltar, os estádios ficarão cheios. Também sempre foi difícil jogo do Timão vazio. Teria que ir a outra partida", brincou a ex-destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi no ano passado.

Durante a quarentena, Paula ficou conhecida nas redes sociais por vender fotos e vídeos sensuais. Inclusive, para jogadores de futebol, que preferem preservar a identidade e não serem identificados. A modelo também mencionou já ter tido affair com alguns boleiros.

"Eu admito que já fiquei jogadores, aconteceu, mas a profissão era o que menos importa para mim. Não sou maria-chuteira. Aliás, nem curto (jogadores), a maioria é mulherengo e eu não gosto", disse.