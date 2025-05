Facundo Torres festeja gol e exalta 'fome' do Palmeiras: 'Vamos brigar por tudo este ano'

Autor de um dos gols do Palmeiras na vitória sobre o Bolívar, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o atacante Facundo Torres exaltou a 'fome' do time do Palmeiras, após a conquista da liderança geral na fase de grupos na Copa Libertadores.

"Muito feliz. O treinador me dá confiança, isso me deixa muito feliz, vim para jogar e isso que estou fazendo. O time tem muita qualidade, ganhou muito aqui e a gente tem essa fome de seguir ganhando mais. Vamos brigar por tudo este ano. A gente queria ganhar para ficar em primeiro geral, conseguimos, estamos felizes e vamos seguir em frente", disse o jogador à Paramount.

O lateral-direito Marcos Rocha também não escondeu o entusiasmo. "É o que Abel planejou neste começo do ano, o que ele pediu para a diretoria, ter dois ou três da mesma posição. O mais importante é que não tem vaidade, nenhuma torcida contra nosso companheiro, e por isso que o Palmeiras mesmo trocando, perdendo jogador por lesão, consegue manter o mesmo padrão e estamos brigando por todos os títulos por conta dessa coletividade. Parabenizar o trabalho da diretoria e de todo o elenco."

O zagueiro Murilo, autor do primeiro gol diante do Bolívar, destacou o entendimento com Piquerez, que lhe deu a assistência. "Eu já sei onde ele coloca a bola. Ele é um grande batedor na bola, e eu pude ser feliz fazendo aquele gol. Ele foi muito feliz e eu também, pude cabecear para fazer aquele gol."