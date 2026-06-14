F1: Chefe da Mercedes, Toto Wolff critica confiabilidade da equipe: 'Não é boa o suficiente' Estadão Conteúdo 14.06.26 17h06 Chefe da Mercedes, Toto Wolff afirmou que a confiabilidade da equipe líder isolada do Mundial de Construtores da F-1 "simplesmente não é boa o suficiente". A declaração acontece após o italiano Kimi Antonelli perder um pódio no GP da Catalunha com um abandono no final da corrida deste domingo. A prova foi vencida por Lewis Hamilton, da Ferrari, e encerrou a hegemonia da Mercedes, até então imbatível na temporada. Antonelli, líder do Mundial, parecia destinado a terminar em segundo lugar neste domingo, após ter ultrapassado o seu companheiro de equipe, George Russell, a cinco voltas do final. No giro seguinte, porém, o italiano foi obrigado a deixar a disputa com um problema mecânico. Foi seu primeiro abandono da temporada. "Não podemos competir pelo campeonato se a cada duas corridas um carro perde muitos pontos", afirmou Wolf à Sky Sports F1. "É uma coisa atrás da outra, e para terminar em primeiro, é necessário inicialmente terminar a corrida. A confiabilidade simplesmente não é boa o suficiente." Além do abandono de Antonelli, Russell também precisou parar quando liderava O GP do Canadá, em maio. A confiabilidade se tornou um tema crucial com o regulamento da F-1 para 2026, e os motores da Mercedes têm apresentado problemas. Neste domingo, antes do abandono do líder do campeonato, os dois carros da Mercedes estavam atrás do heptacampeão Lewis Hamilton, que conquistou sua primeira vitória pela Ferrari. Wolff disse acreditar que as disputas internas na equipe durante corrida, com Antonelli pressionando Russell, podem ter custado a vitória da Mercedes, já que Hamilton retornou à liderança após fazer sua última parada nos boxes sob safety car virtual. "Tentamos correr limpo no jogo de equipe, mas talvez isso nos tenha custado a vitória hoje. É algo que precisamos discutir com os pilotos", afirmou Wolff, citando que Antonelli e Russell disputaram uma corrida acirrada antes da parada do britânico. "Acho que perdemos seis segundos para Lewis, e aí, obviamente, com safety car virtual, a ordem mudou." O chefe da Mercedes disse que seus pilotos estão com muita garra. "Precisamos conversar com eles sobre o futuro", completou. A Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 262 pontos contra 190 da Ferrari. Entre os pilotos, Antonelli tem 156, à frente de Hamilton, com 115, e Russell, 106. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fómula 1 GP da Catalunha Toto Wolff Mercedes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46