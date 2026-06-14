F1: Bortoleto relata problema na largada e dano no assoalho após 11º lugar no GP da Catalunha Estadão Conteúdo 14.06.26 16h22 O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição, mais uma vez fora da zona de pontuação, no GP da Catalunha neste domingo. A decepcionante corrida do piloto da Audi também ficou marcada pela largada ruim, na qual caiu do 12° para o 17° lugar. Bortoleto disse que o motor não funcionou corretamente. "A gente teve um problema na largada. É um problema que a gente tem tido desde o começo da semana, mas achei que estava resolvido. A gente praticamente não carregou a turbina do motor, ainda não sei por quê", afirmou o brasileiro. "O procedimento que foi feito foi o correto." Além da largada ruim, o piloto relatou que teve que completar o GP espanhol com dano no assoalho após uma disputa com o francês Esteban Ocon, da Haas. "Fiquei um pouco pressionado pelo Ocon, mas são coisas de corrida. Nós nos empurramos e depois me empurraram um pouco para o lado. Eu tinha duas rodas na brita. Tive bastante dano na parte esquerda do assoalho. Tive que fazer a corrida com esse dano." Bortoleto afirmou que o início da corrida foi frustrante, apesar de ter conquistado posições. "Eu ultrapassei três carros e foi isso. Ainda estou sem pontos", afirmou o brasileiro, que permanece com os 2 pontos conquistados com o nono lugar no GP da Austrália, na abertura da temporada, em março. Após dois GPs em finais de semana seguidos, a Fórmula 1 agora tem um período de descanso maior. A próxima corrida, a oitava de 2026, acontece na Áustria, no Red Bull Ring, no dia 28 de junho, às 10h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Catalunha Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46