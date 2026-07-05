F1: Bortoleto festeja volta aos pontos com 8º lugar na Inglaterra: 'A equipe merece muito'

O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula 1 neste domingo ao terminar o GP da Inglaterra em oitavo lugar. O resultado encerrou um jejum de sete corridas, já que Bortoleto marcou os primeiros pontos da história da Audi no GP da Austrália, em março, na abertura da temporada.

Bortoleto reconheceu que teve um pouco de sorte para chegar ao melhor resultado de 2026. "Acho que a décima posição era realista", afirmou ao Sportv. "Estava na décima posição. Depois, fui para nono por conta do Antonelli, que teve um problema, e fui oitavo quando o Max cometeu o erro. Bom, fiquei na corrida, consegui aproveitar uma posição ganha aqui ou ali e acabei em oitavo."

Após terminar uma posição fora da zona de pontuação nas três últimas corridas (Mônaco, Barcelona e Áustria, o brasileiro destacou o trabalho da Audi na temporada. "Estou contente. Cada ponto para a gente tem sido sofrido nesse ano. A equipe merece muito, por todo o trabalho e dedicação que eles têm tido neste primeiro ano de Audi. Realmente, eles merecem", afirmou.

A Audi tem 6 pontos no Mundial de Construtores, todos conquistados por Bortoleto. Companheiro do brasileiro, o alemão Nico Hulkenberg, tem como melhores colocações os 11º lugares na China e no Japão.

O piloto brasileiro não fez uma boa largada em Silverstone e perdeu posições, mas conseguiu se recuperar rapidamente. "Uma largada um pouco melhor que a da sprint de ontem, mas ainda assim não é o ideal", afirmou. "A gente perdeu algumas posições. É um pouquinho sofrido para a gente se manter, mas eu consegui me virar. Consegui passar uns caras na primeira volta, depois na segunda. Consegui colocar um bom ritmo."

O próximo GP, o décimo da temporada da Fórmula 1, acontece no dia 19 de julho, na Bélgica.