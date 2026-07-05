F1: Bortoleto festeja volta aos pontos com 8º lugar na Inglaterra: 'A equipe merece muito' Estadão Conteúdo 05.07.26 15h36 O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na Fórmula 1 neste domingo ao terminar o GP da Inglaterra em oitavo lugar. O resultado encerrou um jejum de sete corridas, já que Bortoleto marcou os primeiros pontos da história da Audi no GP da Austrália, em março, na abertura da temporada. Bortoleto reconheceu que teve um pouco de sorte para chegar ao melhor resultado de 2026. "Acho que a décima posição era realista", afirmou ao Sportv. "Estava na décima posição. Depois, fui para nono por conta do Antonelli, que teve um problema, e fui oitavo quando o Max cometeu o erro. Bom, fiquei na corrida, consegui aproveitar uma posição ganha aqui ou ali e acabei em oitavo." Após terminar uma posição fora da zona de pontuação nas três últimas corridas (Mônaco, Barcelona e Áustria, o brasileiro destacou o trabalho da Audi na temporada. "Estou contente. Cada ponto para a gente tem sido sofrido nesse ano. A equipe merece muito, por todo o trabalho e dedicação que eles têm tido neste primeiro ano de Audi. Realmente, eles merecem", afirmou. A Audi tem 6 pontos no Mundial de Construtores, todos conquistados por Bortoleto. Companheiro do brasileiro, o alemão Nico Hulkenberg, tem como melhores colocações os 11º lugares na China e no Japão. O piloto brasileiro não fez uma boa largada em Silverstone e perdeu posições, mas conseguiu se recuperar rapidamente. "Uma largada um pouco melhor que a da sprint de ontem, mas ainda assim não é o ideal", afirmou. "A gente perdeu algumas posições. É um pouquinho sofrido para a gente se manter, mas eu consegui me virar. Consegui passar uns caras na primeira volta, depois na segunda. Consegui colocar um bom ritmo." O próximo GP, o décimo da temporada da Fórmula 1, acontece no dia 19 de julho, na Bélgica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 GP da Inglaterra Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 Futebol Águia de Marabá vence o ABC-RN e larga na frente no mata-mata da Série D Duelo de volta está marcado para o próximo domingo (12), na Arena das Dunas, em Natal. 05.07.26 13h26 Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00