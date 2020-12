Exclusivo: horas antes disputa do cinturão, Deiveson fala: 'Vou pará-lo no primeiro round'

O campeão peso-mosca do UFC (até 56,7kg) é o o paraense Deiveson Figueiredo. Em menos de um mês, ele lida com a sua segunda disputa de cinturão. É claro que o fato o preocupa. Na madrugada deste sábado (12), Deiveson vai encarar o mexicano Brandon Moreno, na luta principal do ‘UFC 256’, em Las Vegas (EUA).

A primeira defesa do cinturão foi contra o americano Alex Perez, também em Las Vegas, pelo ‘UFC 255’, em novembro, sendo que o paraense venceu por finalização, com menos de dois minutos de luta. Abaixo, em entrevista exclsuiva, Deiveson fala da expectativa para a luta.

- Como está sendo a preparação?

- Saindo de uma luta e, dentro de 20 dias, estar lutando novamente, estou super preocupado. Minha estratégia é não deixar ele se criar na luta, vou pará-lo no primeiro round!

- O que o adversário representa de perigo?

- Eu sei tudo o que ele tem para mim. Minha equipe estudou todos os golpes del , vamos entrar para vencer no sábado.

- Qual a tua avaliação da luta?

- A mudança entre ser desafiante e campeão é que quando você desafia você tende a treinar muito para ganhar. O campeão já está treinado: um campeão nunca para de treinar - ele só evolui .

- Algum recado para os torcedores do Pará?

- Meu pedido para meu estado do Pará é que sempre sempre estejam comigo. Me mandando energia positiva e luz para que eu entre e ganhe sempre fácil as lutas.