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Exame detecta lesão no tornozelo esquerdo e Vitor Roque vai passar por cirurgia no Palmeiras

No vestiário, a preocupação com o atleta já era visível. Ele sofreu uma lesão da sindesmose do tornozelo provocada por um trauma

Estadão Conteúdo
fonte

Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9)

O atacante Vitor Roque se tornou a mais nova baixa para a sequência da temporada do Palmeiras. Ele foi submetido a exames médicos que constataram uma lesão no tornozelo esquerdo. Por meio de nota, o clube informou que o goleador vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O lance aconteceu na partida desta quinta-feira, na vitória do conjunto paulista sobre o Jacuipense por 3 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil foi substituído com apenas 15 minutos de partida deixou o campo caminhando com bastante dificuldade.

No vestiário, a preocupação com o atleta já era visível. Ele sofreu uma lesão da sindesmose do tornozelo provocada por um trauma. O atacante já teve uma lesão no mesmo local e o clube não divulgou um prazo para o seu retorno. A tendência é que ele retorne somente após a Copa do Mundo.

Na semifinal do Campeonato Paulista, no clássico com o São Paulo, o jogador sofreu uma lesão no mesmo local. A sindesmose é um conjunto de ligamentos que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo.

No jogo contra o Jacuipense, ele sofreu uma entrada dura do zagueiro Vicente Reis. Ao cair no chão, o artilheiro já fez sinal para o banco pedindo substituição. Abel Ferreira, então, acionou Luighi para compor o sistema ofensivo no restante do confronto.

Vitor Roque já vinha de um período de recuperação depois de atuar no sacrifício na decisão do Estadual contra o Novorizontino. Depois de atuar em março contra São Paulo e Botafogo, o atleta voltou para o Núcleo de Saúde e Performance para se recuperar totalmente. Preocupado em não acelerar o retorno, o clube o relacionou somente no último domingo, quando entrou em campo para encarar o Athletico-PR e atuou por oito minutos. Um dos pilares do elenco, Vitor Roque participou de 18 das 27 partidas do Palmeiras até aqui em 2026. Neste período, ele foi titular em dez confrontos, marcou seis gols e deu uma assistência.

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futebol

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