Exame detecta lesão no tornozelo esquerdo e Vitor Roque vai passar por cirurgia no Palmeiras No vestiário, a preocupação com o atleta já era visível. Ele sofreu uma lesão da sindesmose do tornozelo provocada por um trauma Estadão Conteúdo 24.04.26 14h52 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) O atacante Vitor Roque se tornou a mais nova baixa para a sequência da temporada do Palmeiras. Ele foi submetido a exames médicos que constataram uma lesão no tornozelo esquerdo. Por meio de nota, o clube informou que o goleador vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O lance aconteceu na partida desta quinta-feira, na vitória do conjunto paulista sobre o Jacuipense por 3 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil foi substituído com apenas 15 minutos de partida deixou o campo caminhando com bastante dificuldade. No vestiário, a preocupação com o atleta já era visível. Ele sofreu uma lesão da sindesmose do tornozelo provocada por um trauma. O atacante já teve uma lesão no mesmo local e o clube não divulgou um prazo para o seu retorno. A tendência é que ele retorne somente após a Copa do Mundo. Na semifinal do Campeonato Paulista, no clássico com o São Paulo, o jogador sofreu uma lesão no mesmo local. A sindesmose é um conjunto de ligamentos que mantém a tíbia e a fíbula alinhadas perto do tornozelo. No jogo contra o Jacuipense, ele sofreu uma entrada dura do zagueiro Vicente Reis. Ao cair no chão, o artilheiro já fez sinal para o banco pedindo substituição. Abel Ferreira, então, acionou Luighi para compor o sistema ofensivo no restante do confronto. Vitor Roque já vinha de um período de recuperação depois de atuar no sacrifício na decisão do Estadual contra o Novorizontino. Depois de atuar em março contra São Paulo e Botafogo, o atleta voltou para o Núcleo de Saúde e Performance para se recuperar totalmente. Preocupado em não acelerar o retorno, o clube o relacionou somente no último domingo, quando entrou em campo para encarar o Athletico-PR e atuou por oito minutos. Um dos pilares do elenco, Vitor Roque participou de 18 das 27 partidas do Palmeiras até aqui em 2026. Neste período, ele foi titular em dez confrontos, marcou seis gols e deu uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque lesão cirurgia tornozelo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55