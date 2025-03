Ex-número 1 do mundo, Naomi Osaka vence ucraniana na estreia do WTA 1000 de Miami

A japonesa Naomi Osaka estreou com vitória no WTA 1000 de Miami nesta terça-feira, superando a ucraniana Yulia Starodubtseva por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em uma batalha de 2h30. Com o resultado, a ex-número 1 do mundo se recupera da eliminação precoce em Indian Wells e avança à segunda rodada do torneio.

Após a partida, Osaka destacou a importância do aprendizado após a derrota na estreia do torneio anterior e celebrou o fato de estar jogando em um local especial para ela. "Não me saí muito bem em Indian Wells, então tentei aprender com isso. Eu estava apenas me divertindo jogando aqui. Queria estar em quadra o máximo possível porque considero Miami minha casa", afirmou a japonesa, que aproveita o torneio para passar mais tempo com sua família.

Atualmente número 61 do ranking mundial, Osaka demonstrou a força de seu saque, registrando dez aces contra nenhum de sua adversária. No entanto, o início do jogo foi complicado para a tetracampeã de Grand Slam. A ucraniana Starodubtseva dominou o primeiro set, abrindo 5/0 rapidamente e administrando a vantagem para fechar em 6/3.

A reação de Osaka começou no segundo set. Mais agressiva, ela conseguiu duas quebras importantes e virou o placar depois de estar perdendo por 4/3, fechando a parcial em 6/4. A ex-número 1 do mundo aproveitou o momento para crescer na partida e impediu uma eliminação precoce.

No terceiro e decisivo set, Osaka finalmente impôs seu jogo e não deu chances à adversária. Com golpes mais precisos e maior controle dos pontos, ela garantiu a vitória por 6/3 e confirmou sua classificação para a segunda rodada. Agora, a japonesa enfrentará a russa Liudmila Samsonova, número 21 do mundo, em busca de mais uma vitória no torneio.

BRASILEIROS EM AÇÃO EM MIAMI A chave principal do torneio também contará com representantes brasileiros. Thiago Wild estreia contra o francês Quentin Halys, número 57 do ranking. O jovem João Fonseca, campeão do Challenger de Phoenix, entra em quadra na quinta-feira para enfrentar o americano Learner Tien, número 66 do mundo.

Na sexta-feira, será a vez de Beatriz Haddad Maia fazer sua estreia. Atual número 18 do ranking, a brasileira enfrentará a checa Linda Fruhvirtova, 215ª colocada, buscando um bom desempenho no torneio.