Ex-Náutico, Wallace Pernambucano é contratado pelo Santa Cruz

Um nome conhecido do torcedor de Recife está retornando a capital do estado, mas, dessa vez, não será para defender pela terceira vez a equipe do Náutico. Isso porque o atacante Wallace Pernambucano foi anunciado e apresentado como reforço do Santa Cruz.

Apesar do apelido que carrega há bastante tempo na sua carreira, além do rival do Santa, Wallace só defendeu o Cabense em sua trajetória profissional no estado de Pernambuco. No mais, ele atuou por Confiança, Treze, Sergipe, Ceará, Brasil de Pelotas e América-RN, clube que defendeu nas duas últimas temporadas.

Tanto em 2020 como no primeiro semestre de 2021, Wallace Pernambucano conseguiu acumular estatísticas interessantes que fizeram ele concluir sua passagem no clube do Rio Grande​ do Norte com 49 compromissos e 33 gols marcados.

Com tais números, ele se coloca em posição importante na possibilidade de ser um companheiro apto a dividir responsabilidade como fazedor de gols com Pipico, o mais destacado na função pelo time Coral nas últimas temporadas.