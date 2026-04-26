Ex-goleiro do Boca perde a cabeça, acerta soco em rival em clássico contra degola na Espanha Estadão Conteúdo 26.04.26 19h16 A briga contra o rebaixamento na segunda divisão espanhola ganhou contornos de confusão generalizada no clássico entre Huesca e Zaragoza, neste domingo. Com a derrota praticamente definida, o goleiro Estebán Andrada protagonizou a cena mais marcante ao agredir o zagueiro Jorge Pulido nos acréscimos do segundo tempo. O duelo, que já era tenso pela situação das equipes na tabela, teve início movimentado. Logo aos seis minutos, Andrada defendeu um pênalti cobrado por Óscar Sielva e manteve o Zaragoza vivo no jogo. No entanto, o meia teve nova oportunidade na etapa final e, desta vez, converteu a cobrança que garantiu a vitória do Huesca por 1 a 0. O lance mais grave veio já depois do tempo regulamentar. Aos 52 do segundo tempo, Andrada, que já tinha cartão amarelo, se envolveu em uma discussão com Pulido. Após nova reclamação, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na sequência, o goleiro argentino perdeu o controle. Revoltado, partiu em direção ao defensor do Huesca e acertou um soco no rosto do adversário, dando início a uma confusão entre jogadores e integrantes das comissões técnicas. A arbitragem ainda expulsou outros dois atletas após o tumulto. O episódio repercutiu de forma negativa na imprensa espanhola, que tratou o caso como um dos momentos mais lamentáveis recentes da competição, especialmente pelo contexto de um clássico regional com forte carga emocional. Dentro de campo, o resultado mantém as duas equipes em situação delicada. O Huesca segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 36 pontos, enquanto o Zaragoza aparece logo atrás, na 21ª posição, com 35. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Zaragoza Huesca Andrada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00