Na concentração do Remo, ex-atletas de Paysandu se reencontram em Pernambuco

Em preparação para o jogo contra o Botafogo-PB, os meias Eduardo Ramos e Djalma, e Flávio Freire, membro da comissão técnica do Remo, receberam a visita do ex jogador Alex Gaibu. Os três diviram a mesma posição em 2013 quando passaram pelo Paysandu. O encontro foi registrado em redes sociais.

A reprtagem de OLiberal.com conversou com Alex Gaibu que falou como foi reencontrar velhos amigos. "Foi muito bom. A alegria do Dr Flávio quando me viu, quando o Djalma ouviu minha voz, saiu do quarto já falou para o Eduardo, veio ao meu encontro. Foi um reencontro muito bom, reencontrar os amigos é sempre bom. Amigos que fizeram história comigo no Paysandu, então foi melhor ainda revê-los e saber que estão bem, independente da equipe que estão defendendo", afirmou Alex.

Revendo esse irmão que a bola me deu de presente:

Alex Gaibu!

Que Deus te abençoe sempre! pic.twitter.com/4ZmcHYS9z9 — Flavio Freire (@drflaviofreire) November 22, 2020

